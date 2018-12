Arrivano i circhi a Palermo, in teatro di scena Anna ed Elsa: gli eventi clou del weekend

Divertente e natalizio. Da venerdì a domenica, infatti, si respira aria di festa. Oltre ai tradizionali appuntamenti legati al Natale, anche una serie di iniziative per chi, tra un'abbuffata e l'altra, vuole trascorrere del tempo in compagnia della propria famiglia. Inaugura il circo Orfei, sia Greca che Sandra, in viale dell'Olimpo e al Forum, con spettacoli di trampolieri e animali, ma anche lo Sport Film Festival, una rassegna cinematografica dedicata allo sport e al sociale. Tra gli altri appuntamenti del weekend spazio anche agli spettacoli, alle mostre, ai concerti e alla feste.

1. Circo Greca Orfei in viale dell'Olimpo. Uno spettacolo adrenalinico e strabiliante con artisti d’eccezione: le famiglie Mavilla e Martini insieme con la direttrice artistica Greca Orfei, nipote della tanto amata Moira, si esibiranno a Palermo.

2. Circo di Sandra Orfei al Forum. Uno spettacolo unico, capace di trasportare nell’atmosfera magica e surreale del circo, attraverso il connubio perfetto fra tradizione e innovazioni. Ritornano quindi in Sicilia, dopo alcuni anni di assenza, i “custodi della tradizione circense”, quella che è stata proposta all’UNESCO per diventare patrimonio culturale dell’umanità.

3. Rassegna "I territori del cinema russo contemporaneo" ai Cantieri Culturali alla Zisa. Uno sguardo inedito, a 360 gradi, sulla cinematografia russa contemporanea. Un modo per avvicinare un Paese lontano che dedica un’attenzione straordinaria al grande schermo.

4. Spettacoli "Da Roncisvalle a Roncisvalle" al Teatro dei Pupi di Mimmo Cuticchio. “Da Roncisvalle a Roncisvalle” mette insieme quattro spettacoli, sceneggiati e diretti dal puparo, che raccontano la rotta di Roncisvalle.

5. Mostra "Palermo 1970/1996" sul cardinale Pappalardo alla biblioteca Bombace. Il sole, i fedeli, il mare, Palermo e il cardinale Pappalardo. È questa, l’immagine - forse tra le più rappresentative - scelta per commemorare i ventisei anni di ministero Episcopale del cardinale Salvatore Pappalardo nella prestigiosa e faticosa cattedra di san Mamiliano, attraverso una mostra fotografica.

6. Spettacolo "L'amante" al Teatro Libero. Andrà in scena al Teatro Libero la nuova produzione del Teatro Akròama di Cagliari, “L’amante” drammaturgia di Harold Pinter, premio Nobel per la letteratura. L’opera, che indaga scrupolosamente ciò che mantiene vivo un rapporto di coppia, è interpretata da Lea Karen Gramsdorff e Simeone Latini con la regia di Lelio Lecis.

7. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. In programma: Ludwig van Beethoven (1770-1827) Concerto n. 4 in sol magg. Op.58 per pianoforte e orchestra; Maurice Ravel (1875-1937) Pavane pour une infante défunte (Pavana per una infanta morta) per piccola orchestra.

8. Mostra "Sandro Pertini, la nobiltà della politica" all'Archivio Storico Comunale. Una mostra a cura del Centro studi e documentazione “Sandro Pertini”, con la consulenza scientifica dei professori Stefano Caretti e Maurizio Degl'Innocenti.

9. Concerto "Il Befolko" alla Fabbrica 102. Il progetto Il Befolko nasce proprio da qui, da questo background, nel maggio 2015. L'intento di partenza è quello di coniugare le sonorità del folk inglese e nord-americano con il dialetto napoletano, attraverso un linguaggio semplice, piano.

10. Proiezione del film "Le ore più belle" al cinema Rouge et Noir. Un automa, con le sembianze di clown ammaestratore di rane, ci guida dentro i meandri della memoria di una antica famiglia delle Madonie, nell’entroterra siciliano. Due donne, nipote e zia, dalle forti e distinte personalità, intrecciano frammenti d’infanzia e riflessioni sulla fuga del tempo, facendo risuonare echi di giorni ormai lontani.

11. Live set "NoMainOff al Border Line. Si ritorna alle origini, in un luogo storico, che ha ospitato molte notti MainOFF di stagioni passate e che ha scritto pagine inenarrabili dell’underground cittadino.

12. Spettacolo "Le stelle di sotto" al Teatro Libero. Per il cartellone Isola di teatro, andrà in scena al Teatro Libero lo spettacolo Le stelle di sotto, della Compagnia Ruotalibera Teatro di Roma. Il testo e la regia sono di Tiziana Lucattini con la collaborazione artistica di Fabio Traversa, in scena ci saranno Alessandro Garramone e Fabio Traversa.

13. "Arendelle e le principesse del regno di ghiaccio". Anna, principessa del regno di Arendelle, intraprende un viaggio epico in compagnia di un coraggioso uomo di montagna, Kristoff, e della sua fedele renna Sven, alla ricerca della sorella e regina Elsa, i cui poteri glaciali hanno intrappolato il regno di Arendelle in un inverno senza fine.

14. Evento in ricordo di Felicia Bartolotta Impastato. Dopo quattordici anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 7 Dicembre 2004, a Cinisi si ricorda Felicia con due giorni di iniziative intitolate “Il sorriso e la poesia” Felicia Bartolotta Impastato e Rosetta Malaspina.

15. Tour alla necropoli di Solunto. Le tombe che si trovano nell'area demaniale di Santa Flavia fanno parte di una più vasta necropoli che si riferisce all'antica città di Solunto posta dapprima nel promontorio di Solanto che sta sul mare e poi, a partire dal IV secolo a.C. su Monte Catalfano.

16. Sport Film Festival al Real Teatro Santa Cecilia. La Rassegna Cinematografica Internazionale Sport Film Festival, sarà protagonista di diverse iniziative che coinvolgono, attraverso le produzioni cinematografiche, il tema dello sport e quello sociale.