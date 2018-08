Notte delle stelle con D'Alessio e Venditti e sagra della vastedda fritta: gli eventi clou del weekend

Un fine settimana alle stelle, con le stelle e sotto le stelle. Tre giorni per esprimere desideri ed esaudirli. La notte più romantica dell'anno, quella di San Lorenzo, si triplica e prosegue per tutto il weekend tra osservazioni al telescopio, concerti di grandi star e passeggiate al tramonto e sotto il cielo stellato. Non mancheranno neanche tanti appuntamenti per deliziare i palati di tutti, tra aperitivi rinforzati e sagre alla scoperta dei gusti della tradizione. Ecco allora gli eventi da non perdere assolutamente a Palermo e provincia da venerdì 10 a domenica 12 agosto.

2. Sagra della spiga a Gangi. Fino a domenica entra nel vivo la 54esima "Sagra della Spiga", nel suo alternarsi di vicoli, piazzette e cortili che impreziosiscono il tessuto urbano medievale, tra evocazione di ambienti contadini, fede, tradizioni e mitologi.

2. Sagra ri li maccarruna a Terrasini. Aspettando la tradizionale "Festa di li schietti", sarà possibile gustare un buon piatto di maccarruna con sugo di pomodoro e melanzane fritte, accompagnato da un assaggio di formaggi locali.

3. Sagra della vastedda fritta a Gratteri. Quarantesima edizione: XL, dunque extralarge. E allora il Comune ha voluto fare le cose in grande. Musica, arte e cultura, mangiando la vastedda fritta, ovviamente, e le altre prelibatezze tipiche del territorio.

4. Antonello Venditti in concerto al Castello a Mare. In quasi 50 anni di carriera ha emozionato generazioni di appassionati mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore. Venditti ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni e la sua incredibile carriera.

5. Gigi D'Alessio live al Teatro di Verdura. Dopo l’atmosfera magica dei teatri e la parentesi oltreoceano, l'artista partenopeo riporterà la sua musica sotto i cieli italiani, insieme alla sua inseparabile band.

6. Summer fest 2018 ad Altavilla Milicia con i Tre Terzi e i Jumpin Up. Una sera per ballare, cantare, mangiare siciliano e sorridere in estate. Il belvedere del paese si trasformerà in una vasta aere ricca di stand con un grande palco.

7. Notte delle stelle al Sanlorenzo Mercato. Telescopi, musica e spettacolo. Al Mercato di via San Lorenzo ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, tra osservazioni stellari, talk e live.

8. Capo Rama al tramonto, passeggiata alla scoperta della riserva. Il Wwf organizza una passeggiata al tramonto nella riserva naturale di Capo Rama a Terrasini. Colori, odori e suoni di una costa rocciosa incantata.

9. Notte di San Lorenzo e cinema a Petralia Sottana. Un evento unico dove in occasione della "Notte Bianca", tra le varie iniziative in programma saranno assegnati premi ad attori e registi, sotto il cielo stellato di San Lorenzo.

10. Sagra del passavolante a Vicari. Incontri, musica e degustazioni. La manifestazione inserita fra gli eventi dell'estate vicarese ha lo scopo di promuovere il dolce di mandorla tipico della cittadina medievale.

11. "Le vie del sacro", passeggiata a Polizzi Generosa. A fine passeggiata, i visitatori potranno degustare il dolce tipico “Sfoglio” inventato dalle monache benedettine nel lontano XVII secolo.

12. Palermo classica, torna Valentina Lisitsa. La pianista ucraina Lisitsa la Palermo Classica Symphony Orchestra diretta dal nuovo direttore artistico del festival, Arman Tigranyan, in un programma interamente dedito a Beethoven.

13. Visite guidate alla catacomba di Porta d’Ossuna. ArcheOfficina vi porta alla scoperta del grande monumento sotterraneo tra storia, archeologia e antiche leggende.

14. "Non solo classica" a Trappeto. Fino a domenica, Trappeto si accende con le sfumature culturali di "Non solo classica", la manifestazione giunta alla sua settima edizione. Protagonista assoluta la musica.

15. "Mimì", Mario Incudine a Campofelice di Roccella. Continuano gli appuntamenti di teatro, musica e cabaret all’Arena Re. Mario Incudine che porterà in scena “Mimì”, uno spettacolo che dipinge il personaggio di Domenico Modugno e il suo stile inimitabile.

16. Notte di San Lorenzo alla Torre di San Nicolò di Bari all'Albergheria. In occasione della notte delle stelle, palermitani e turisti potranno visitare la suggestiva torre di Ballarò e lanciare il proprio palloncino dei desideri.

17. Jack & The Starlighters al Nautoscopio. Nell’attesa della rivoluzione musicale che metteranno a segno da autunno, la rock band siciliana Jack & the starlighters riscalda i motori con un nuovo show agostano in una location che è ormai una tradizione nel loro percorso musicale.

18. Tour Carini misteriosa. Arriva il primo appuntamento di Carini Misteriosa, un tour guidato tra chiese, cripte e catacombe alla scoperta dei tesori nascosti.

19. "Ferragosto Run", una corsa per la vita a Villagrazia di Carini. Un sabato speciale e di corsa in ricordo di Nino Troia e Mimma Zingale quello organizzato da Crescere Insieme Onlus Carini.

20. Apericena e tributo Coldplay al Mille e una Notte. Chi vorrà potrà fare l’aperitivo servito al tavolo composto da: polpettine di pesce con melanzane e mentuccia, crostone di pane, insalata russa, cocktail tropicale con gambero, polpa di granchio e salsa rosa, parmigiana di melanzane e molto altro.

21. Omaggio a Gianni Morandi a Isola delle Femmine. Da “Fatti mandare dalla mamma”, “Non son degno di te” a “Banane e lamponi” e “C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. I più grandi successi di Gianni Morandi live al Lido Sun Life Beach.

22. "Non ci resta che sognare" al Teatro Vito Zappalà. Uno spettacolo incalzante, pieno di ritmo, ma soprattutto pronto a raccontare attraverso personaggi esistiti ed esistenti uno spaccato della nostra società.