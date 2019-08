"E tu", "Strada facendo": tributo Claudio Baglioni con i Qpga da Opensea club

Dici «Claudio Baglioni» e pensi alla storia della musica italiana. Popolare e fatta di storie d’amore. Quarant’anni e più di canzoni di un cantautore entrato nella memoria collettiva di più generazioni. Il mito dell’artista romano sarà celebrato domenica 18 agosto dalle 20 all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine.



La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra. Alle 22 parte il concerto dei QPGA, capitanati da Ignazio Lucchese alla voce. In scaletta le principali hit, da “Strada facendo” a “E tu”, passando da “Questo piccolo grande amore”. Ingresso libero. Il lido è aperto sin dalle 10 del mattino per chi vuole sfruttare il solarium o fare il bagno. Per prenotare telefonare al 3807980615.