Cefalù, turismo e musica: alla scoperta della Cattedrale con il concerto all'organo antico

Le visite alle Torri della Cattedrale di Cefalù diventano ancora più suggestive all’interno del calendario delle aperture serali. Sei appuntamenti speciali consentiranno la visita agli itinerari in chiave notturna offrendo al visitatore un’esperienza esclusiva, carica di emozione. Per l’occasione saranno previsti degli eventi di intrattenimento culturale al fine di allietare le visite e rendere l’atmosfera unica ed entusiasmante.

Il primo serale in programma è fissato per sabato 11 luglio prossimo, ospite d’eccezione il maestro d’organo Diego Cannizzaro, musicista di successo nazionale ed internazionale, che si esibirà in esclusiva all’organo antico della Cattedrale di Cefalù. Un calendario ricco di sorprese e colpi di scena che vi lascerà senza fiato.

“Il connubio perfetto tra arte e cultura, tra musica e stupore... un mix di sensazioni che vi farà riscoprire le Bellezze storiche della Cattedrale di Cefalù come non le avete mai viste...”. La visita agli itinerari avrà luogo dalle ore 21.00 alle ore 24.00 e comprenderà le Torri e i Tetti della Cattedrale, i Mosaici del catino absidale, la Sacrestia, l’Area Museale, il Salone Sansoni, la Cappella Vescovile ed il Chiostro Canonicale. Al fine di rendere la visita del tutto sicura gli ingressi saranno contingentati nell’osservanza degli attuali protocolli di sicurezza e delle normative vigenti.

L’ingresso e l’uscita dal percorso saranno differenziati, accedendo unicamente da Via Passafiume (fianco destro della Cattedrale). L’ingresso sarà dotato di dispenser con gel mani igienizzante ed ai visitatori verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere ai percorsi. È obbligatorio indossare la mascherina durante tutto lo svolgimento della visita. Per evitare che si possano creare degli assembramenti, pur potendo acquistare i ticket presso la biglietteria, è consigliabile effettuare l’acquisto dei ticket sul sito web ufficiale www.duomocefalu.it dove sarà possibile prenotare direttamente la fascia oraria desiderata per la visita e trovare tutte le informazioni necessarie.