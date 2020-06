Storie di statue, fontane e cantunere: itinerario guidato serale alla volta di Palermo

La nostra nuova rassegna: R/Estate A Palermo. Primo itinerario 25 giugno alle ore 19.30 oppure ore 21.00: storie di statue, fontane e cantunere.

Ripartire da dove ci eravamo lasciati: dalle strade e vicoli della nostra suggestiva e amata Palermo che pian piano riprende vita e che si anima nuovamente. Iniziamo con un ricco itinerario alla scoperta delle storie legate al nostro centro storico che di sera sembra cambiare, con quell’atmosfera sfumata dalle luci notturne.

Racconteremo le storie e il significato di molte statue e grazie alla loro immobilità potremo rapirne le anime di marmo e stucco. Aneddoti e curiosità legate anche alle fontane spostandoci negli angoli più suggestivi delle “cantunere”. Dal piano della Cattedrale a quello dei Quattro Canti luoghi che riservano sempre segreti inaspettati.

Adeguandoci alle direttive attuali: saremo in tutta sicurezza, ovviamente, mascherine obbligatorie come sapete bene e distanziamento di almeno un metro tra ognuno di noi (esclusi nuclei familiari) anche durante il percorso. Il numero massimo di partecipanti è molto ristretto dunque abbiamo previsto due turni: 1° ore 19,30; 2° ore 21,00.

Raduno al piano della Cattedrale lato ingresso del Museo, dove ritorneremo a conclusione e riprenderemo il secondo piccolo gruppo. La degustazione sarà sempre inclusa e la distribuzione sarà ad personam e non più condivisa. Prenotazione obbligatoria mandando una mail a: info_initinere@libero.it. Non sono ammesse persone last minute. Quota di partecipazione 10 euro (include guida turistica con regolare patentino e degustazione).