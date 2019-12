"Palermo di Carta", passeggiata letteraria da piazza Marina a piazza Bellini

Ci sono tante Palermo, la Palermo delle macerie, delle favole e la Palermo narrata dalle parole degli scrittori, che l’hanno reinventata, riformulata, abbellita, abbruttita e, a volte, annientata. Palermo di Carta sono più percorsi contemporaneamente, attraverso i quali attraversare le strade e le piazze della città, rileggendone la fisionomia originaria , associando agli elementi storici, alla bellezza e al fascino dei suoi angoli il labirinto di parole di chi questa città l’ha resa altrettanto immortale ed eternamente suggestiva.

Inizieremo da piazza Marina, luogo dove oggi sorge lo splendido giardino di villa Garibaldi, a pochi passi da Palazzo Steri e che ci narra la storia di una città di spettacoli pubblici e torture, di ricostruzioni e di delitti. Dalla Kalsa allo Spasimo, una città che si sgretola, ma bellissima, tra lumini e banchetti e la poesia del cielo incorniciato dallo Spasimo. Ritorneremo verso il fasto barocco, fermandoci a piazza Bellini, dove le logge delle suore non esistono più, osservando le trasformazioni di una città che nasce e rinasce ogni giorno. Dal libro, ai vicoli dello scrigno romanzesco della Palermo di carta, passeggeremo con il supporto della mappa letteraria di Palermo, leggendo libri, guardando l’arte, riscoprendo luoghi, reinventando cammini. “Palermo di carta” unisce bellezza artistica e bellezza letteraria, per uno sguardo completo sulla città, concedendo il tempo necessario per guardare, parlare, fermarsi a leggere una frase, fotografare, prendere appunti: un tour che dedica alla scoperta il tempo della lettura. Il tour si concluderà al Real Teatro Bellini, in cui sarà presente la fiera del libro di Natale “Jingle Books".

Una Palermo vista con occhi diversi e che ne ha evidenziato la natura multiforme: chi si innamorava continuamente delle sue diafane strade, chi sognava i Beati Paoli, chi narrava di mondi che facevano da teatro a tragedie quotidiane. Passeggeremo nei luoghi, osservando, analizzando l’arte; leggeremo brani scelti dal libro Palermo di carta di Salvatore Ferlita, edizioni il Palindromo. Un’esplorazione letteraria che riporta un patrimonio di storia e cultura nei labirinti di piazze, edifici, monumenti, una dimensione narrativa che svela gli aspetti storici e contemporanei della percezione di Palermo. Con il supporto della mappa letteraria della città, scopriremo scrittori che in questi luoghi hanno ambientato le loro opere.