Altavilla, tour alla scoperta del museo degli ex voto del Santuario Madonna della Milicia

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 2 settembre 2019 alle 21,00 la visita guidata al Museo degli ex voto del Santuario Madonna della Milicia. L’appuntamento è Piazza Belvedere ad Altavilla Milicia.

La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Altavilla Milicia, il Santuario Madonna della Milicia e con il patrocinio della Regione Siciliana. Dopo la presentazione di don Salvatore Priola, Rettore del Santuario Madonna della Milicia, Giuseppe Virga, Sindaco di Altavilla, Giuseppe Di Franco, Superiore della Confraternita e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia, inizia la visita.

Il museo degli Ex-Voto si trova nei locali accanto al Santuario e contiene una ricchissima rassegna di illustrazioni di fatti che testimoniano ciò che i pellegrini considerano miracoli da essi ottenuti dalla Madonna della Milicia. Sono oltre quattrocento i quadretti votivi dipinti, su loro commissione, da maestri pittori, per lo più, dei famosi carretti siciliani. Sono espressione di arte e di fede popolare. Si tratta di una raccolta, forse, unica al mondo sia per il materiale usato: latta ricavata da contenitori di sardine, sia per la quantità ed il contenuto.

Sono oggetti molto ricercati per il loro studio da parte di esperti di scienze antropologiche ed artistiche che vengono da tutto il mondo a visitare e studiare i quadretti votivi del Santuario Madonna della Milicia. I dipinti documentano momenti drammatici vissuti e risolti dalla Madonna della Milicia. Spaziano nel periodo di tempo che va dal 1840 ai giorni d'oggi. Rappresentano incidenti sul lavoro, ferroviari, in mare, interventi chirurgici effettuati in casa, lotte di ammalati con il demonio, esecuzioni capitali per fatti politici, guarigioni da emorragie per tisi, cadute accidentali da balconi, sotto cavalli in corsa, tram. Questi quadretti costituiscono uno spaccato di vita reale svoltasi nell'arco di quasi duecento anni.