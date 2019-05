alla scoperta della palermo sotterranea. visite alla catacomba di porta d'ossuna

Vi segnaliamo per il prossimo 19 maggio l'apertura domenicale della catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo con le visite guidate in compagnia degli archeologi della cooperativa ArcheOfficina. Le visite si snodano attraverso i cunicoli e le gallerie del grande cimitero comunitario cristiano, appartenente alle giovani Diocesi di Panormus del IV sec. d.C., sulle cui pareti si aprono centinaia di loculi, arcosoli e cubicoli. Agli incroci principali si trovano i grandi lucernari collegati al sopra terra, usati come pozzi luce e aereatori del cimitero.