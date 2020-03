Villagrazia di Carini, visite guidate alle catacombe in compagnia degli archeologi

Domenica 8 marzo ritorna l’appuntamento nella provincia di Palermo con l’avventura, la storia e l'archeologia. ArcheOfficina organizza visite guidate alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini a cura degli archeologi di ArcheOfficina, che faranno scoprire le gallerie e gli affreschi di questo affascinante monumento sotterraneo.

Con i suoi oltre 3.500 mq di superficie scavata, il monumento si configura come una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia. Il monumento non si caratterizza soltanto per la monumentalità delle gallerie e dei cubicoli ipogei, nelle cui pareti si conservano ancora perfettamente arcosoli e loculi, ma anche per i numeri affreschi neo e vetero testamentari, nonché scene di vita quotidiana e un repertorio iconografico appartenente alla piena tradizione romana, restaurati e datati tra i più antichi dell’isola.

Si specifica che saranno rispettate e garantite le misure igieniche cautelative dovute alla recente emergenza sanitaria (distanza di sicurezza e turni di gruppi ridotti di visitatori). Per questo motivo è necessaria la prenotazione: info@archeofficina.com.