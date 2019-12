A Piana degli Albanesi "Canto di Natale" è in scena in arbëresh

Venerdì 20 e sabato 21 dicembre alle 18:30 presso il Teatro del Seminario a Piana degli Albanesi va in scena "Kënga e Krishtlindjes", ovvero la trasposizione teatrale in arbëresh da parte del drammaturgo Mario Calivà. del racconto "Canto di Natale" di Charles Dickens. L'ingresso per gli adulti è di 4 euro. Per i ragazzi dai 14 anni in giù 2.50 euro.