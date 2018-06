Teatro e cabaret sotto le stelle, la nuova edizione a Campofelice di Roccella

Otto eventi tutti #MadeInSicily pensati apposta per divertirsi e riflettere insieme. Come ogni anno all’Arena Re di Campofelice di Roccella torna la rassegna di Cabaret a cui, in via eccezionale per l’estate 2018, si aggiungono due spettacoli teatrali. Si chiama “Teatro e Cabaret Sotto le Stelle” la manifestazione proposta dall’organizzazione di eventi “Aria di Eventi” di Matteo Boscarino.

Un modo per valorizzare i talenti della nostra terra, in una delle Arene più antiche rimaste in Sicilia, accompagnati dalla magia delle stelle. Si dà il via alla manifestazione sabato 7 luglio con “Rascatura” con Sergio Vespertino ed Ernesto Maria Ponte, per poi continuare venerdì 20 luglio con I 4 Gusti e la loro commedia “Ci facciamo in Quattro”, sabato 28 luglio Antonio Pandolfo e Marco Manera “I due Compari”, venerdì 3 agosto Stefano Piazza con lo spettacolo “Ti pozzu offriri un cottel”, venerdì 10 agosto “Mimì di e con Mario Incudine, sabato 18 agosto Toti&Totino, domenica 19 agosto “Strabuttanissima Sicilia” con Salvo Piparo e per concludere sabato 25 agosto con Matranga&Minafò di Sicilia Cabaret. Per tutti gli spettacoli l’orario di inizio è previsto alle ore 21.30.

“Ho scelto quest’anno di dar spazio anche al teatro per offrire al pubblico la possibilità di divertirsi, ma anche di riflettere - dichiara Matteo Boscarino, responsabile organizzativo dell’organizzazione di eventi ‘Aria di Eventi’ - avremo il piacere di ospitare sul nostro palco artisti tutti #madeinsicily che, nel tempo, si stanno facendo spazio anche a livello nazionale. Sarà un’estate ricca di sorprese”.