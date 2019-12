Sport Film Festival, in anteprima a Palermo anche la pellicola su Mourinho e Ronaldo

Saranno l'allenatore Mourinho e il calciatore Ronaldo i protagonisti della 40esima edizione dello Sportfilmfestival, la rassegna cinematografica internazionale di cinema sportivo, più antica del mondo nata nel 1979 a Palermo dall’idea di Vito Maggio e Sandro Ciotti, in programma a Palermo dal 20 al 26 gennaio prossimo.

L'allenatore e il campione, più volte pallone d'oro, sono infatti i protagonisti del film "The making ofa", prodotto da Dazn, che è in nomination e tra i favoriti per aggiudicarsi l'ambito paladino d'oro. La serie 'The Making of' è stata lanciata da Dazn in piattaforma con tre episodi su Cristiano Ronaldo, Neymar e appunto Mourinho sarà presentato per la prima volta proprio nel corso della 40esima edizione dello SportFilmFestival, che negli anni ha visto tra i premiati registi come Tom Gries, Ted Kotcheff, Michael Mann, Luigi Comencini, Max Nosseck, Wim Wenders, Pupi Avati e altri.

Anche per questa edizione si snocciolano numeri da record. Saranno infatti 54 le nazioni partecipanti, 495 i film in lizza, con 290 lungometraggi, 120 cortometraggi, 40 film dedicati al mondo paraolimpico e 105 football film e 329 film stranieri. La rassegna diretta da Roberto Oddo e con la direzione artistica di Emilia Di Paola, presenterà 45 produzioni in nomination, arrivate dai 5 continenti, che si contenderanno, i Paladini d’oro per le seguenti sezioni: cortometraggi, lungometraggi, film paralimpici, footballfilm e novità di questa edizione i film e documentari dedicati agli e-sport.

Negli stessi giorni della manifestazione sarà possibile ammirare anche la mostra “Cinema & Sport “, che racconta la storia della rassegna in fotografie, pubblicazioni, video e grafiche della passate edizioni. I Paladini d'oro saranno consegnati anche per la miglior fotografia, il migliorsound-mixing, la migliore sceneggiatura, la miglior regia e il miglior film straniero. E ancora per il miglior documentario, miglior montaggio e per l’altro cinema.

Il festival avrà inizio il 20 gennaio e fino al 26 saranno proiettati i film, al cinema Politeama Multisala di Palermo. L'edizione numero 40 dello SportFilmFestival si concluderà il 26 gennaio con il “Gran Galà del Paladino D'oro” dove verranno consegnati i premi delle 5 sezioni previste. E premi speciali saranno consegnati anche a personaggi del cinema, dirigenti e società sportive, ad atleti paraolimpici e olimpici, a tecnici, a telecronisti e radiocronisti. Per assistere alla proiezione dei film e alla serata di gala si può inviare richiesta a info@sportfilmfestival.it.