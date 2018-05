"Varietà senza età", lo spettacolo in omaggio al genere comico chiude la stagione al Jolly

“Varietà senza età”, in scena al Teatro Jolly dal 18 al 27 maggio, chiude la stagione 2017/18 con un omaggio all'intramontabile genere che ha fatto la fortuna di molti comici del dopoguerra.

La coppia di showman e soubrette, Vito Brusca e Iaia Corcione, è abbastanza collaudata e nella scorsa stagione ha suscitato il consenso unanime del pubblico in “Matrimoni e tresche”. In un varietà che si rispetti è d’obbligo l’ospite d’onore che si esibisce in tutti e due i tempi: l’inimitabile Roberto Lipari. Il comico, reduce dai successi a “Eccezionale veramente” su LA7 e a “Colorado” su Italia 1, disserta su argomenti di attualità trascinando il pubblico con la sua flemma e le sue battute raffinate e imprevedibili. “Varietà senza età”, con la regia del direttore artistico Giovanni Nanfa, riprende un tema caro agli amanti del genere, un giovane magazziniere che sogna il successo aspettando il suo momento e ci riesce con ogni mezzo. Un altro espediente classico di sicuro effetto è l’alternarsi della scena col dietro le quinte dove si muovono, disinvolte, due donne delle pulizie, Simona Erta e Alessandra Messina, che, dismessi i camici da lavoro, si trasformano in splendide ballerine. Il gioco di luci, lustrini, brani molto noti al pubblico, gag comiche, dimostra la longevità di un varietà che mette in evidenza la classe di Iaia Corcione, che cura anche le coreografie, e la verve del poliedrico Vito Brusca, autore della pièce, che si cimenta in più generi con la sorniona consapevolezza di chi sa accattivarsi la simpatia del pubblico. Il costo di ogni singolo spettacolo è di 18 euro l’intero e di 16 euro il ridotto. Tutti gli spettacoli vanno in scena dal venerdì alla domenica nei seguenti turni: Venerdì 21.15 , sabato 17.30 e 21.30, domenica 18.00.