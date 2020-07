A Campofelice di Roccella arriva "Tocco ferro": riapre l'Arena Re con Sergio Vespertino

Si riparte anche con il Cabaret all’Arena Re di Campofelice di Roccella. Sarà Sergio Vespertino ad inaugurare questa stagione estiva di risate, con “Tocco Ferro”, venerdì 10 luglio e sabato 11 luglio alle ore 21.30.

Lo spettacolo, di Giulia Galati, Marco Pomar e Sergio Vespertino e con le musiche originali del fisarmonicista Pierpaolo Petta, spiega come le credenze popolari, nonostante i numerosi progressi scientifici, continuino a vivere ancora nella società moderna. Un almanacco che utilizza una risata come fosse luce, per scacciar via le ombre. Sfatare, rivedere, ribaltare nella testa d'ogni singolo spettatore: quel pizzico di suggestione e retaggio che alberga dentro ognuno di noi. Vespertino ci fa il solletico con quella frase ambigua del "non è vero, però tocco ferro".

“La voglia di ripartire e di accogliere il nostro caloroso pubblico è tantissima - dice Matteo Boscarino, titolare dell’Arena - la nostra sala è adibita alle misure anticovid, per garantire agli spettatori una visione piacevole e, al tempo stesso, in sicurezza, motivo per cui a differenza degli altri anni, abbiamo optato per una doppia data, dando la possibilità a tutti di prendere parte allo spettacolo, vista la capacità numerica ridotta della sala”. Biglietti disponibili online su Arenare.18tickets.it e www.arenare.it. Capienza limitata causa Covid.