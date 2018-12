"La storia di Miguel", il musical ispirato a Coco della Disney al cineteatro Colosseum

Ecco la prima Teatrale di uno spettacolo originale, nuovo, per la prima volta in versione musical, sconvolgente ed emozionante. "La storia di Miguel musical" (tratto e liberamente ispirato al film della Disney "Coco"). Proprio così arriva a Palermo per la prima volta in assoluto uno spettacolo fantastico, emozionante e divertente: “La storia di Miguel” il Musical tratto da "Coco" il Film di Animazione della Disney campione di incassi e candidato ai Golden Globes 2018 come miglior film di animazione.

Il gruppo artistico palermitano “Teatro che Passione/Artisti si Nasce” propone un riadattamento teatrale originale ed emozionante per grandi e piccini, liberamente ispirato al film Disney, I primi a proporlo al pubblico, in una versione Teatrale e Musicale. Protagonista dello spettacolo è ancora una volta l'attore palermitano Salvo Caminita che ne ha curato regia, musiche, canzoni e testi per continuare a sconvolgere il pubblico con le sue infinite trasformazioni. Dopo il successo ottenuto con Sister Act nei panni di Suor Maria Claretta, l'attore palermitano si cala in un ruolo del tutto nuovo e molto difficile, indossando i panni di Miguel il bambino musicista protagonista del film “Coco”, che col suo viaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti comprenderà i valori importanti della famiglia e dell'amore.

Dopo il grande successo per il film Disney sia al cinema che in tv, Coco sbarca in teatro con un testo riadattato ed originale “La Storia di Miguel Musical”. Sul palco con Salvo Caminita altri attori, cantanti e ballerini professionisti con l'intento di emozionare il pubblico e raccontare le avventure di Miguel, Ernesto De La Cruz, Hector, Mama Imelda e di tutti gli altri personaggi del film ormai diventati famosissimi.

Uno spettacolo ricco di sorprese e fantasia, rivolto a tutta la famiglia che trasporterà il pubblico in una dimensione surreale ed emozionate.

Tra i protagonisti oltre all'attore palermitano Salvo Caminita ci saranno: Emma Stamelluti, Andrea Lombardo, Ernesta Di Raimondo, Angela Vicari, Mirko Donnarumma, Salvo Galvano, Sara Mancuso, Anthony Tortomasi, Alessandra Noto, Arianna Scuteri, Luca Gullo, Giuseppe Cusimano, Giusy Ferrante, Giuseppe Versaggio.