Il Rigoletto di Verdi in uno spettacolo palermitano, al Gran Teatro Tenda si fa il bis

Dopo la pausa estiva, si riapre il sipario blu del Gran Teatro Tenda di Via Autonomia Siciliana per dar vita ad una tra le opere più suggestive di Giuseppe Verdi: “Rigoletto”, in scena il 29 e il 30 settembre.

L’opera "Rigoletto" è ambientata a Mantova e nei suoi dintorni, nel secolo XVI. Inizia con una festa al palazzo ducale, si svolge nel giro di pochi giorni e finisce, come ogni dramma lirico che si rispetti, con una morte. Rigoletto, deforme e pungente buffone di corte, che si burla con cattiveria di tutti e trama, all'occasione, scherzi e vendette crudeli, ha una figlia "segreta", che è la luce dei suoi occhi, avuta dalla donna amata ormai morta. Duro e crudele con tutti, con la figlia Gilda, invece, Rigoletto è un padre tenerissimo e premuroso che si preoccupa di tenerla lontana dal mondo corrotto della corte, ma che per uno scherzo del destino è diventata oggetto dell'attenzione del suo giovane padrone, il Duca di Mantova, libertino impenitente. Le reazioni alle malefatte del buffone, da parte dei cortigiani, daranno il via ad una serie di delitti: Gilda, la figlia di Rigoletto, sarà rapita e violata dal Duca. Rigoletto per vendicare l'offesa pagherà Sparafucile, un bandito, perchè uccida il Duca, ma a morire, per mano di Sparafucile, sarà invece l'amata figlia. La Regia del dramma è affidata a Claudio Corsaro, giovanissimo artista poliedrico.

Il Cast è composto da Artisti ormai affermati e conosciuti nei teatri d’Italia e da giovani artisti esordienti di indiscutibile bravura: Giorgio Casciarri - Duca di Mantova, Carlo Morini – Rigoletto, Anna Delfino – Gilda, Antonio Marani - Sparafucile, Aurora Bruno – Maddalena

Ilenia Zarcone – Giovanna, Luca Miccichè – Conte di Monterone, Filippo Lunetta – Marullo, Marco Sicilia – Borsa, Alex Franzò – Conte di Ceprano, Serena Vitale – Contessa di Ceprano, Roberto Agnello – Usciere, Hefsiba Di Pasquale – Paggio, A dirigere Orchestra e Coro del Gran Teatro Tenda – Palermo sarà il Maestro Mario Menicagli.