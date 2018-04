"I puritani" di Bellini al teatro Massimo, diretta Euroradio e streaming per i soprani

Tre soprani al Teatro Massimo per I puritani di Vincenzo Bellini, dal 13 al 19 aprile sotto la direzione di Jader Bignamini e nell’allestimento con regia, scene e costumi firmati da Pierluigi Pier’Alli, regia ripresa da Alberto Cavallotti: nei panni di Elvira alla palermitana Laura Giordano, che canterà in occasione della prima, succederanno poi, entrambe per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Massimo, la giovanissima Ruth Iniesta e Jessica Pratt, che arriverà direttamente da New York dove in questi giorni è impegnata al Metropolitan Opera House per Lucia di Lammermoor. Insieme a loro i tenori Celso Albelo e Shalva Mukeria nel difficilissimo ruolo di Arturo, i baritoni Julian Kim e Giorgio Caoduro (Riccardo) e i bassi Nicola Ulivieri e Ugo Guagliardo (Giorgio).

Per ragioni di salute Nadine Sierra è stata costretta a rinunciare a cantare ne I puritani al Teatro Massimo di Palermo. In un post su Instagram il soprano dichiara di essere molto triste per la difficile decisione di cancellare il suo debutto nel ruolo di Elvira al Teatro Massimo, ma che i suoi progetti la porteranno di nuovo al Teatro Massimo e che farà il possibile per far dimenticare questo rinvio della sua presenza a Palermo. Conclude il messaggio con un grandissimo in bocca al lupo alle tre colleghe per quelle che saranno sicuramente tre bellissime interpretazioni di Elvira.

Proprio perché si tratterà di tre interessantissime interpretazioni del personaggio di Elvira, il Teatro Massimo ha deciso di triplicare gli appuntamenti trasmessi in streaming sul proprio sito. Mentre la prima di venerdì 13 aprile sarà trasmessa in diretta Euroradio da Radio3, su www.teatromassimo.it sarà possibile vedere in diretta streaming il 15 aprile alle 17.30 Laura Giordano, Celso Albelo, Julian Kim e Nicola Ulivieri, il 18 aprile alle 18.30 Ruth Iniesta, Shalva Mukeria, Giorgio Caoduro e Ugo Guagliardo, mentre in conclusione il 19 aprile alle 18.30 verrà trasmessa, sempre in diretta, l’ultima recita de I puritani con protagonisti Jessica Pratt, Celso Albelo, Julian Kim e Nicola Ulivieri.

In attesa dell’inaugurazione del 13 aprile, due appuntamenti per preparare all’ascolto de I puritani. Martedì 10 aprile alle ore 18.00 nella Sala ONU del Teatro Massimo Beatrice Monroy racconta, accompagnata nelle letture da Ester e Maria Cucinotti, la storia de I puritani, con letture di passi del libretto di Carlo Pepoli e delle fonti letterarie. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Mercoledì 11 aprile alle ore 18.00 nella Sala ONU del Teatro Massimo per l’Associazione Amici del Teatro Massimo Graziella Seminara parlerà de I puritani. Graziella Seminara, docente di Drammaturgia musicale presso l'Università di Catania, dal 2012 al 2014 è stato direttore del "Centro di Documentazione per gli Studi Belliniani" (Centro di ricerca d'Ateneo istituito dall'Università di Catania) ed è parte del Comitato scientifico della "Fondazione Bellini". È inoltre componente del Comitato direttivo del Bollettino di Studi Belliniani, rivista on line promossa dal "Centro di Documentazione per gli Studi Belliniani" e della "Fondazione Bellini", e ha curato la nuova edizione critica dell’epistolario belliniano. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.