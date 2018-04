"Notte prima della prima", lo spettacolo sul palcoscenico del teatro Savio

Tutto succede in una notte. Un debutto importante… una coppia, una collega, un “oscuro passeggero”, una commedia da mettere in scena, intrighi amorosi e troppi pensieri: appuntamento al teatro Savio per il 22 aprile.

La “notte prima della prima” (qualsiasi essa sia) è la notte in cui spesso ci si trova davanti alle proprie ansie, paure. Quando queste vengono fuori, è un continuo cercare di sottometterle e a quel punto ne spuntano delle altre. Ancora di più se i personaggi in questione devono affrontare tutte le preoccupazioni e le crisi esistenziali convinti di non potere essere ciò che sono. Questo il pretesto e lo spunto per un’esilarante commedia che servendosi di gags, equivoci e situazioni divertenti, vuole trattare argomenti che, più che mai, stanno modificando il nostro modo di pensare. Tanto divertimento che darà la possibilità di ridere, a volte amaramente, su come l’evoluzione mediatica e la società condizionano e gestiscono la vita.