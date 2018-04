Il mondo di caramella, lo spettacolo di bolle di sapone al Cineteatro Roma di Bagheria

Il Mondo di Caramella, lo spettacolo di bolle di sapone per grandi e piccini sarà in scena domenica 15 aprile alle ore 18:30 al Cineteatro Roma di Bagheria in via Roma, 8.

Lo show propone una visione fiabesca di questo essere bolli forme interpretato da Simona Gigliorosso in arte Caramella, dalle musiche suonate dal vivo da Stefano Alongi, il tutto coordinato dalla regia di Marco Lorusso. Effetti scenici e performance guideranno il pubblico alla scoperta di un mondo finora solamente immaginato. I biglietti si potranno acquistare sia al botteghino del Cineteatro Roma di Bagheria oppure presso i punti vendita Cartoleria La Lia in viale Europa 408 Misilmeri, Vanity Club via G. Lo Bue 24/D Bagheria, Megatech s.r.l. Via Paolo Borsellino 33 Bagheria oppure presso L’Angolo Caraibico via F. Paruta 31 Palermo. Il prezzo del biglietto è di 5 euro il ridotto e 7 euro l’intero.