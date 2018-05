"Mauro Rostagno, un uomo vestito di bianco": lo spettacolo al liceo Galileo Galilei

Il 24 maggio alle ore 18, presso l'Aula Teatro del Liceo “Galileo Galilei” sarà allestito lo spettacolo "Mauro Rostagno. Un uomo vestito di bianco", a cura del Laboratorio teatrale d’Istituto. Testo e regia di Adriana Castellucci. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria.

Lo stesso giorno, alle ore 11.10, è previsto un allestimento in anteprima dello spettacolo, rivolto agli studenti del Liceo. Seguirà un dibattito sul tema “Libertà di informazione e mafia”, al quale sono stati invitati il giornalista Rino Giacalone, il prof. Giuseppe Barbera dell’Università di Palermo e Giulio Francese, Presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Dedicato a Mauro Rostagno ed al coraggio e all’intelligenza del suo impegno antimafia, lo spettacolo corre sul filo della memoria a dipanare la trama di un’esistenza irrequieta e generosa: da Torino a Trento, a Palermo, a Milano, a Poona in India, fino a Trapani, città in cui Rostagno avviò una stagione di forte impegno personale nella lotta alla criminalità organizzata.

Sociologo poliedrico, militante politico, giornalista “d’assalto”, psicoterapeuta, Mauro Rostagno sfugge ad ogni definizione e, a trent’anni dalla sua uccisione, ancora incanta e coinvolge per il fascino di un’esistenza vissuta con autenticità ed onestà intellettuale, sino al tragico epilogo dell’agguato mafioso del 26 settembre 1988. Per eventuali prenotazioni, telefonare al Liceo Galilei, al numero 091.515231: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.