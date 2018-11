Il libro della giungla in scena a Palermo, al Teatro Orione arrivano le avventure di Mowgli

Le avventure del piccolo Mowgli e dei suoi amici, l’orso Baloo e la pantera Bagheera, saranno in scena domenica 25 novembre al Teatro Orione a Palermo alle ore 18. Tratto dal romanzo di Kipling, lo spettacolo “Il libro della giungla, il viaggio di Mowgli” è un musical per tutta la famiglia che vede nel ruolo di Bagheera Juliana Moreira, showgirl e conduttrice tv.

I più piccoli avranno la possibilità di assistere dal vivo alla rappresentazione di una delle storie che ha appassionato intere generazioni. In scena andrà il bambino trovato dai lupi nella giungla e allevato nel branco, Mowgli, interpretato da Andrea Manganotto, assieme all'amico del cuore, l’orso Baloo (Francesco Antimiani), e alla pantera Bagheera (Juliana Moreira). Lo spettacolo, prodotto dalla Sdt eventi, è un susseguirsi di emozioni, luci, balli e coreografie coinvolgenti. Due ore di divertimento per grandi e piccoli che farà riflettere sui valori dell’amore e dell’amicizia. È la storia di Mowgli alle prese con i pericoli della giungla, il serpente Kaa (Michela Nicole Quartieri), la tigre Shere Kan (Alessandro Labriola), cacciatrice di uomini, l’imperatore dei gorilla re Luigi (Mattia Inverni) che farà di tutto per rubare i segreti del mondo umano. Il costo del biglietto in promozione è di 18 euro adulto e 16 bambino, mentre un adulto e due bambini pagheranno 48 euro.