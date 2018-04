"Gesù luce del mondo nell'età moderna", lo spettacolo sul palco del San Filippo Neri

Riprende dopo la pausa pasquale la seconda edizione della rassegna teatrale “Riapriamo il sipario”, organizzata dalla Parrocchia “San Filippo Neri” in collaborazione con l’associazione “Il Nostro Quartiere”. Direttori artistici Salvo Tarantino e Salvo Alicata.

“Gesù Luce del Mondo nell’età moderna” è lo spettacolo in programma alle 20.45 di domenica 15 aprile, portato in scena dal Gruppo Filodrammatico della parrocchia “Annunciazione del Signore” di Palermo. Una serata divertente, ma anche piena di spunti per riflettere, grazie a un testo che racconta le diverse difficoltà della vita quotidiana, affrontate da personaggi che riescono anche a cambiare la loro vita attraverso scelte ben precise. Un’ora e 40 minuti da trascorrere in pieno relax. Diretto da Gino Giordano, con la direzione artistica di Antonino De Luca, in scena lo spettacolo vedrà in scena una compagnia veramente nutrita, composta da: Ioana Mirino, Federico Chirumbolo, Enzo Palermo, Emanuele Benfante, Mauro Polizzi, Franco Scherma, Franco Meli, Federica Riela, Loredana Di Luvio, Davide Culò, Chiara Cottone, Chiara Di Cristina, Martina Sangiorgi, Aisha Bondì, Simona Arizzi. Sarà presente il Gruppo Danza “My Space”, curato dalla maestra Loredana Carollo, composto da: Giusy Mazzola, Giovanna Cavallotti, Laura Martorana, Ylenia Bisconti, Esther Murò, Angelica Pizzo, Matilde Princiotto. Ingresso con offerta libera.