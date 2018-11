Spettacolo con il fuoco, l'appuntamento per bambini negli spazi di Elementi Creativi

Lo spettacolo con il fuoco per bambini è in programma sabato 24 novembre dalle ore 17 alle ore 19.30 da Elementi, casa del Teatro del Fuoco a Palermo. I pomeriggi prevedono l'animazione, lo show con la magia del fuoco e la merenda. Per partecipare è necessaria la prenotazione perchè i posti sono limitati.

Il Teatro del Fuoco Kids si realizza da Elementi, la casa del Teatro del Fuoco di via T. Natale 78e di fronte villa Boscogrande a Cardillo / Tommaso Natale, Palermo. La casa del Teatro del Fuoco è un luogo protetto dove la gioia dei piccoli è sovrana. Il Teatro del Fuoco Kids, nato come sezione del Teatro del Fuoco International Firedancing Festival, ha lo scopo di stimolare le emozioni del bambino, è una novità si realizza per il periodo di autunno ed inverno 2018/19 ed amplia l’offerta annuale del festival internazionale che ogni anno approda a Palermo il 1° agosto.