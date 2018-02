Il duello di Orlando e Rinaldo nell'opera dei pupi: lo spettacolo al teatro Carlo Magno

Sabato 17 febbraio alle ore 17.30 al teatro Carlo Magno, zona porto di Palermo, il puparo Enzo Mancuso e la Compagnia Carlo Magno mettono in scena lo spettacolo di opera dei pupi: "Duello di Orlando e Rinaldo".

Erede indiscusso e ultimo discendente della storica famiglia, che dell’antica arte dell’opera dei pupi ha fatto la storia di Palermo a partire dagli anni Venti, Enzo Mancuso è considerato oggi uno dei più affermati pupari palermitani, capace di rinnovare la tradizione senza stravolgerla, ma portandola anzi ad un altissimo livello di narrazione e recitazione.

Cresciuto dietro le quinte dei teatri, ha esordito in tenera età collaborando attivamente agli spettacoli del padre, il quale gli ha tramandato la passione e i segreti necessari alla perpetuazione del difficile mestiere di puparo. Da oltre un decennio la Compagnia Carlo Magno ha avviato un metodico lavoro di messa in scena su antichi canovacci di tutti gli episodi della "Storia dei Paladini di Francia".

Parigi è minacciata d’assedio, ma dalla corte di Carlo Magno si sono allontanati numerosi paladini, che presi d’amore per Angelica, si sono messi alla sua ricerca. Anche Orlando che è il primo paladino di Francia e capitan generale dell’esercito francese, ha abbandonato la corte, e a re Carlo non rimane che affidare a Rinaldo il comando dell’armata francese. In seguito ad un aspro duello con Rodomonte re d’Algeri, Rinaldo riesce a mettere in fuga gli invasori e inoltratosi nel bosco della foglia incontra Orlando con la bella Angelica. I due paladini si sfidano a duello, si sarebbero sicuramente uccisi a vicenda se a dividerli non fosse intervenuto il mago Malagigi.