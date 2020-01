La storia di Cagliostro al Teatro Cantunera, lo spettacolo con Spatoliatore e Daddelli

Dopo anni di studio sulle tradizioni popolari, Spatoliatore e Daddelli hanno deciso di sviluppare la tecnica del cantastorie e tra le tante storie che si possono narrare, hanno scelto la storia di uno dei personaggi siciliani più incredibili del XVIII secolo europeo! Il Divo Cagliostro, nato a Palermo nel cuore di Ballarò, dal '700 ad oggi ha fatto parlare e scrivere di sé in tutto l’occidente. Non è stato semplice decidere quali aspetti della sua vita pubblica e privata sviluppare: un mago, uno stregone, un truffatore, un guaritore, un alchimista, un massone. Ci vorrebbero giorni per raccontare la sua intera esperienza, come ci sono voluti mesi, raccontano i due artisti, per studiare parte della bibliografia che parla di quest’uomo. Accompagnati da un cartellone diviso in 8 riquadri, rappresentanti i momenti più salienti della sua vita, i due artisti cunteranno e canteranno di Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio Matteo Franco Balsamo, noto con il nome di Alessandro, conte di Cagliostro, chiamato anche “l’amico degli uomini”.