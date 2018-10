"Crazy for Sicily", Moschella & Mulè per lo spettacolo del Teatro Cantunera

Venerdì 12 e sabato 13 ottobre alle ore 21 sul palco del teatro Cantunera, a dare il via alla stagione 2018/2019, sarà il duo Moschella e Mulè. “Crazy for Sicily, le corde siciliane”, uno spettacolo variegato, profondo e divertente al tempo stesso, ispirato a grandi autori siciliani come Pirandello, Bufalino, Brancati, Pippo Fava, Sciascia. All’interno dello spettacolo, un reading teatrale accompagnato dalla musica dal vivo del giovane chitarrista Giacomo Scinardo. La musica sarà parte integrante dello spettacolo, perfettamente a ritmo con le parti recitate dai due attori. Protagoniste dello spettacolo saranno le corde: quella pazza, quella seria, quella civile, rappresentanti i volti e le sfaccettature della terra di Sicilia e dell’animo siciliano. Ci sarà, tra loro anche la corda mafiosa, che alla fine sarà staccata e non più fatta suonare. Uno spettacolo per tutti, per gli appassionati ma anche per i giovani che potranno avvicinarsi al teatro e scoprire la bellezza dei grandi letterati siciliani. Ancora una volta il duo Moschella&Mulè saprà coinvolgere il pubblico con la sua vena ironica e comicità pungente. Originali, divertenti e profondi al tempo stesso, l’attrice Emanuela Mulè e l’attore e regista Giuseppe Moschella sapranno raccontare con il sorriso, così come nel loro inconfondibile stile, i drammi sociali e umani accompagnando lo spettatore in un vortice di emozioni e consapevoli riflessioni.