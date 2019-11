Come Hansel e Gretel, la favola dei fratelli Grimm in uno spettacolo in scena al Libero

Un appuntamento dedicato a ragazzi e adulti con la riscrittura di una grande favola dei fratelli Grimm. Domenica 17 novembre, alle 17, al Teatro Libero va in scena Come Hänsel e Gretel, uno spettacolo con testo e regia di Luca Mazzone che fa parte del cartellone domenicale Isola di teatro: otto titoli che toccano la drammaturgia contemporanea e le riscritture di favole e testi teatrali, con un linguaggio accessibile a tutti.

Come Hänsel e Gretel racconta la storia di due bambini che si ritrovano in una discarica di una opulenta città di una qualsiasi metropoli occidentale. Una contemporanea matrigna volitiva e superficiale, dedita soltanto al consumismo più bieco e sfrenato, decide di abbandonare il proprio figliastro in mezzo a un bosco non fatto di alberi, ma di rifiuti di ogni genere, una valanga di oggetti che in apparenza non servono più e che sono diventati un problema.

Tra questi rifiuti qualcosa, però, si muove. C’è una vita che si è adattata a questo mondo marginale fatto di scarti, di cose vecchie, di cose in apparenza inutili. Da una matassa di rifiuti spunta fuori la testolina di una ragazza, anche lei un rifiuto, anche lei buttata via così come il ragazzo. I due ragazzi, tra paure e diffidenze, stringono una forte amicizia e scoprono di essere legati da un sentimento profondo: entrambi sono stati abbandonati e gettati via, proprio come Hänsel e Gretel. Inizia così un viaggio, un’avventura poetica e dolce che li porta alla ricerca della loro casa di marzapane…

“La struttura della fiaba - afferma il regista Luca Mazzone - qui diventa pretesto per raccontare il dramma dell’inquinamento e in particolar modo di quello marino. Così come Hansel e Gretel, due ragazzini si ritrovano persi in un luogo indefinito che era una volta un bosco e vanno alla ricerca di un posto magico: il settimo continente. E’ uno spettacolo che vuole unire l’immaginario dell’infanzia con i temi dell’ecologia e della tutela dell’ambiente”. Biglietto intero 12 euro, ridotto per gli under 25, 8 euro.