"Barbiana", la pedagogia e l'insegnamento di Don Milani sul palco del Teatro del Baglio

La pedagogia e l’insegnamento di Don Milani il filo ispiratore di “Barbiana”, secondo spettacolo della terza edizione di “Verba Mantent”, rassegna di teatro contemporaneo del Teatro del Baglio. In scena il 28 aprile.

Sarà “Barbiana” il secondo spettacolo - in scena sabato 28 aprile - della terza edizione di “Verba Manent”, rassegna di teatro contemporaneo del Teatro Del Baglio in programma sino al 26 maggio a Palazzo Filangeri, in cima a Corso San Marco, nel centro storico di Villafrati. In scena Michela Diviccaro che, oltre a firmare la sceneggiatura in collaborazione con Margherita Cristiani, ne cura la regia. Produzione Diaghilev. Vincitore del Premio “Luccica 2016” come miglior attrice, lo spettacolo è ispirato dalla portata rivoluzionaria dell’esperienza di Don Milani.

Cosa significa insegnare? Che cos’è insegnare? Quand’è che uno è un insegnante vero? Quando Michela è solo una bambina e le chiedono quale sia la sua vocazione, lei, di getto, risponde: “la maestra”. Passo dopo passo la seguiamo al liceo, all’università, al lavoro, nel suo percorso di incontri, di intoppi, di tentennamenti nella definizione di quel che è il ruolo dell’insegnante. A guidarla, nel suo interrogarsi, l’incontro con i testi di Don Lorenzo Milani e la portata rivoluzionaria dell’esperienza nella scuola di Barbiana. Michela Diviccaro è diplomata all’International Theatre Academy of Adriatic (2009/2012). Alla formazione e alla carriera di attrice accosta le sue competenze in ambito pedagogico e nella didattica teatrale. Nata a Roma, vive e lavora a Barletta, ma collabora con diverse realtà nazionali come attrice, insegnante e regista.