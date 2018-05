Sicilia en Primeur, il mondo del vino abbraccia quello di Caffè Morettino a Palazzo Riso

Il Coffee Lab Morettino abbraccia il mondo del vino a Sicilia En Primeur 2018, la manifestazione di Assovini Sicilia che si svolgerà il 6 e 7 maggio al Museo Riso di Palermo.

L’innovativo progetto di Caffè Morettino apre ai nuovi stili di consumo del caffè, coniugando miscele di caffè provenienti da più origini geografiche e caffè monorigine in purezza, modalità di estrazione classiche, come l’espresso e la moka, a quelle internazionali come il filter coffee. Obiettivo di Morettino è quello di diffondere la cultura del caffè, come il mondo del vino ha fatto negli ultimi decenni, creando una consapevolezza nel consumo, un obiettivo che la torrefazione palermitana da anni porta avanti attraverso la Scuola del caffè Morettino e il Museo del caffè.

Il progetto Coffee Lab si presenta ai produttori di vino delle aziende associate ad Assovini Sicilia con un’offerta dedicata alle cantine e ai wine resort in Sicilia, basata sulla filosofia della lentezza: il rito del caffè come momento di convivialità e cultura, un valore tipicamente siciliano da riscoprire e di grande attrattiva per i turisti ospiti delle cantine dell’Isola. Un vero e proprio percorso sensoriale dal terroir di origine della pianta alla tazzina, declinato in modi diversi.

“Il mondo del caffè ha tantissimi aspetti in comune con il mondo del vino - spiega Arturo Morettino - così come nel vino, anche nel caffè il terroir di provenienza e le varietà botaniche determinano i profumi, il gusto, il corpo e il retrogusto di ogni singola origine. Anche il processo produttivo del caffè, che Morettino porta avanti in modo artigianale da quasi cento anni, ha parecchie analogie con il lavoro dei vignaioli: la scelta manuale delle drupe, con una selezione delle sole bacche mature e sane che avviene direttamente in piantagione, il processo fermentativo, la torrefazione, con una tostatura lenta ed artigianale che permette lo sviluppo degli aromi terziari, come l’affinamento fa sui vini”.

Alla manifestazione di Assovini Sicilia, Morettino presenterà “en primeur” il nuovo caffè “Americano”, blend di puri Arabica delle più pregiate origini dell'America Latina da preparare con i sistemi di estrazione filtro e con la macchina per il caffè americano. Ampio il profilo sensoriale, dove le note di cannella e mandorle tostate si fondono con i sentori di fiori bianchi e caramello, esaltati da una tostatura morbida.