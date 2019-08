Isola delle Femmine, serata Pink Floyd all'Opensea club

Una domenica per chiudere la settimana al suono dei Pink Floyd. Gli A Pink Floyd experience suonano l’11 agosto all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine.



La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. Il tagliere prevede: Pane cunzato, taboulè di verdure, caponata di melanzane e crostini, brisè di verdure, insalatona con frutta, puntine di maiale, arrosto panato, salsiccia, caserecce con pesto di basilico melanzene e pomodorino. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra.



Alle 22 il concerto. La band, in linea con la filosofia del progetto, creerà uno show volto a condividere e riuscire a racchiudere al proprio interno più realtà riguardanti la sfera dei Pink Floyd, unendo spettacolo, storia e aspetti culturali. Ingresso libero. Il lido è aperto sin dalle 10 del mattino per chi vuole sfruttare il solarium o fare il bagno. Per prenotare telefonare al 3807980615.