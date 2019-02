Market in Love, San Valentino in una mostra mercato per fidanzati e non a Palazzo Fatta

Dopo gli straordinari successi della passata stagione autunnale e dopo la fiera artigianale natalizia dello scorso Dicembre, edizioni che hanno fatto registrare tantissime visite, molte quelle dei turisti che ogni giorno affollano i palazzi, le strade e i vicoli della zona più ricca di storia di Palermo, l’Associazione Artigianando torna all’interno di Palazzo Fatta: Domenica 10 Febbraio, dalle 10:00 alle 20:00, si svolgerà la prima edizione del Market in Love, una fiera - mostra dedicata a San Valentino, la festa degli innamorati.

All’interno del salone principale dello storico palazzo di Piazza Marina 19, saranno allestiti trenta spazi sui quali saranno esposti diversi oggetti realizzati interamente da artigiani siciliani. I visitatori troveranno infatti ceramiche artistiche dipinte a mano, manufatti in legno, oggetti creati al chiacchierino - una particolare tecnica di uncinetto - borse, riproduzioni in ceroplastica di stampo religioso, oggetti in corallo e tantissimo altro potrebbe essere regalato per un’occasione molto particolare.

Una Domenica diversa grazie a cui sarà possibile unire alla ricerca di un regalo specifico la cultura e la bellezza di una visita di un antico monumento. All'interno del palazzo sono da segnalare infatti i suggestivi affreschi eseguiti nel 1771 dal pittore palermitano Antonio Manno commissionati da Salvatore Calderone, barone di Baucina. Tra questi sono di grande effetto la galleria con “Le virtù della famiglia” e “La gloria del casato”. Da segnalare il suggestivo terrazzo del palazzo la cui pavimentazione è arricchita da antiche maioliche decorate. Uno spazio fruibile per le proprie pause godendo della vista della storica Piazza Marina su cui si affaccia.