Due cuori, una capanna e tanta musica: il concerto di San Valentino al Palab

Si sente dire spesso “Due cuori e una capanna”, ma se levi la capanna e aggiungi due artisti di primo livello, con tanto di canzoni d’amore nel locale più romantico della città, il San Valentino diventa perfetto.

Sarà un 14 febbraio, per le coppie che amano guardarsi occhi negli occhi, ma anche esaltare palato e udito, ad alti livelli il San Valentino di mercoledì 14 febbraio alle 20 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò). Qui si esibiranno Giusy Sciortino e Alberto Di Marzo, che promettono: "Vi faremo rivivere le emozione più belle attraverso le colonne sonore e la proiezione di videoclip dei più bei film d'amore. Tutte rigorosamente riarrangiate in chiave 'unplugged' per rendere più dolce e delicata la vostra serata in musica".