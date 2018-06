Il weekend della salsiccia, a Sanlorenzo Mercato una festa per la regina della griglia

L'ultimo weekend di giugno al Mercato si celebra la regina della griglia, la salsiccia. Ma accanto a quella di maiale, realizzata in gustose varianti, anche la salsiccia di pesce spada e la salsiccia Pasqualora. Appuntamento per sabato 30 giugno e domenica 1 luglio.

Per un intero weekend Sanlorenzo Mercato celebra la salsiccia, ma lo fa con un evento inedito in cui la pietanza più amata da tutti i golosi e gli appassionati della griglia, viene rivisitata dalle botteghe del Mercato, divenendo la protagonista di versioni originali e gustose. Sulla grande griglia del giardino spazio alla Carnezzeria con carne del Ragusano e condimenti inediti ed elaborati accanto alle intramontabili versioni tradizionali: si va dalla classica salsiccia “alla palermitana”, con i semi di finocchietto, alla salsiccia “estiva”, con pomodoro fresco, olive e basilico passando per la salsiccia con spinaci e caciocavallo palermitano fino alla variante piccante con il peperoncino.

Spazio poi alla creatività delle altre botteghe, come la salsiccia di pesce spada della Pescheria e il tagliere e il panino con salsiccia pasqualora della Salumeria, tipico salame isolano che deriva da un'antica ricetta siciliana e da una sapiente lavorazione artigianale dei migliori punti di carne del maiale, abilmente miscelate con spezie, sale e finocchietto ingranato selvatico. La storia della salsiccia si perde nella notte dei tempi. Testimonianze appaiono già nelle epopee omeriche e nelle testimonianze d’età romana. Ogni paese ha le sue varianti, ma in Sicilia, di zona in zona si è sviluppato nei secoli un universo di tradizioni, segreti di cucina, ricette antiche e usanze particolari.