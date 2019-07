Pala don bosco, danza e non solo per il quinto saggio della Style and Dance

Domenica 7 luglio a partire dalle ore 18:30 presso il Pala Don Bosco (in via Domenico Savio, 4) si terrà il 5° saggio della scuola di danza “Style and Dance” di Marco Maggio e Genny Cirillo. Gli allievi della scuola si esibiranno in diverse coreografie: latino americano, standard, ballo da sala, liscio unificato caraibico, danza classica, pre-danza, moderno, contemporaneo, sincro latin, baby latin, zumba, balli di gruppo, insanity-T e strong e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti. La serata sarà presentata dalla giornalista Anna Cane.