La danza è di scena al Teatro Zappalà, sul palco il saggio della Stardust

Sabato 29 giugno a partire dalle ore 20:30 presso il teatro Vito Zappalà di Mondello (in via Galatea, 6) si terrà l’8° saggio della scuola di danza “Stardust” di Ornella Di Miceli.

Sul prestigioso palcoscenico teatrale gli allievi della scuola di danza si esibiranno in diverse coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti. Sarà l’epilogo di un anno di lavoro, di impegni e sforzi per docenti e allievi ma anche un momento di crescita e motivo di orgoglio per tutti. La serata, che sarà presentata da Anna Cane, avrà la direzione artistica della maestra Ornella Di Miceli con la collaborazione di Alessandro Orefice trainer di danze caraibiche e Roberta Basile trainer di danza moderna e videodance. La ricercatezza dei costumi, la creatività nei balletti, la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico ed imperdibile.