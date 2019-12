Piazza Unità d'Italia, raccolta viveri e farmaci per i cani del Rifugio Favorita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cari amici,

presto sarà Natale e come sempre noi volontari scenderemo in piazza per porgervi di persona i nostri auguri più affettuosi e chiedervi di non dimenticare che al Rifugio Favorita ci sono tantissimi cani che il Natale lo passeranno dentro un box…

Il nostro sogno più grande è che un giorno non ci siano più cani senza famiglia, senza casa, che i nostri box restino vuoti… sarebbe bellissimo, è vero, ma in questo momento dobbiamo essere realisti e pensare al presente.

Il nostro presente,infatti, è fare in modo che nessuno di loro rischi di avere davanti una ciotola vuota, che nessuno di loro rischi di non avere il farmaco che necessita e per fare sì che questo non accada, noi da soli non bastiamo!

I volontari certo non fanno mancare coccole, assistenza ed amore ai cani ma senza il contributo concreto di ognuno di voi, non ci sarebbero croccantini da versare nelle ciotole e farmaci per curarli, l’amore da solo,purtroppo, non basta! Ecco perché ci rivolgiamo a voi con la speranza che quest’anno a Natale vogliate regalarvi una buona azione, aiutando i cani del Rifugio Favorita!

Fare del bene fa bene al cuore!!!!

Vi invitiamo a venire a trovarci per la raccolta viveri e farmaci:

SABATO 14 DICEMBRE IN PIAZZA UNITA’ D’ITALIA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 18:00 no stop

Potete portare in dono ai nostri amici a 4 zampe:

• Croccantini e scatolette di cibo umido per adulti;

• Croccantini, scatolette di cibo umido per cuccioli;

• Medicine: Allopurinolo 300 mg, Amoxicillina + Acido Clavulanico 1gr, Bassado o Miraclin 100mg, Ceftriaxone 1gr, Spiramicina, Metronidazolo 250mg, Benazepril 10mg, Deltacortene 25 mg, Omeprazolo 20mg, Onsior 10-20-40, Stomorgyl 20, Vermifughi per adulti e cuccioli;

• Antiparassitari: collari per cani di taglia media e/o pipette;

• Guinzagli, collari, pettorine ad H;

• Detersivo per piatti, detersivo/disinfettante per pavimenti, candeggina, sgrassatore, rotoli di carta asciugamani grandi, guanti in lattice misura L.



Se non puoi essere fisicamente presente, ma desideri comunque aiutare i nostri cagnolini puoi donare un contributo :

- effettuando un bonifico bancario a favore di :

sezione di Palermo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Viale Diana n°3 – 90142 Palermo

codice IBAN: IT17E 02008 04667 000300566810

Causale: “Raccolta 14 dicembre"



Al banchetto troverete anche simpatici gadget della Lega Nazionale per la Difesa del Cane per grandi e piccini il cui ricavato andrà a sovvenzionare l’acquisto di croccantini e medicine.

Se state pensando ai regalini di Natale perché non regalate uno dei nostri gadget?

Abbiamo tanti oggetti carinissimi e quest’anno abbiamo anche tante novità, comprese tante bellissime decorazioni natalizie realizzate interamente a mano! Venite a vederli!