Maggio mese dell'amore e delle rose, il reading poetico al Mercato Excelsior

Maggio mese dell’amore e delle rose: reading poetico Fuis a Palermo, sabato 5 maggio, al Mercato Excelsior alle ore 17,30.

Maggio mese dell’amore e delle rose è il titolo del terzo reading poetico Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) organizzato da Sara Favarò, delegato regionale per la Sicilia della Federazione che ha sede a Roma e delegazioni in tutta Italia, Stati esteri comunitari e non. Il Reading segue le due precedenti edizioni: “Amore in siciliano” e “Semplicemente Estate”. La manifestazione, come le precedenti, gode del patrocinio del Comune di Palermo e della collaborazione artistica del Gruppo d’Arte Sikelia di cui Sara Favarò è presidente.

Interverranno il consigliere comunale Giulio Cusumano, Sara Favarò e gli artisti Enzo Rinella, Alessio Scarlata, Marta Favarò, Rita Bevilacqua che declameranno le 41 poesie del reading. I poeti ammessi sono: Giarraffa Giovanna, Crivello Tiziana, Granata Pina, La Spisa Euranio, Mirabile Salvatore, Di Cristina Maria Paola, Camagna Francesco, Lo Fermo Barbara, Lazzara Andrea, Giaccone Luigina, Mattaliano Giovanni, Pinzarrone Pietro, Cascino Michele, Benigno Luigi, Savona Benedetto, Schiera Antonino, La Bianca Maria, Italia Antonella, Luzzio Francesca, Marchione Letizia, Di Pino Rosa, Castagnetta Pierangela, Picone Enza, Bevilacqua Rita, Imbrunnone Alessandra, Crifasi Giuseppa, Bonasera Gina, Civello Palma, Lo Bianco Concetta, Rizzo Arcangela, Spera Maria Rita, Tumbarello Vita Alba, Barracato Antonio, Riccobono Teresa, Gambino Katia, Cirafici Mariella, Alletti Giovanna, Angileri Claudia, Novello Gabriella, Amato Maria, Favarò Sara.