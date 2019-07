Serata brasiliana tra pizza e musica, appuntamento al Mille e una notte

Dal Brasile con allegria. Per una serata tutta sudamericana. Serata dedicata al popolo dalle bandiera verde e oro domenica 28 luglio in occasione di “Pizza sound arte e spettacolo”, la rassegna che chiude la settimana al Mille e una notte, lo spazio in via Mater dolorosa 67 a Palermo, nato e sviluppatosi con lo scopo di dimostrare che i grandi concerti e appuntamenti si possono fare anche in periferia.

Si comincia alle 20, con la pizzeria, pronta a servire decine e decine di pizze classiche e gourmet, con l’offerta antipasto, pizza e bibita a 15 euro. Alle 21,30 sarà il turno dello spettacolo brasiliano, con canzoni e balli a tema.