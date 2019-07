Aperi-libro, incontri d'autore in libreria e aperitivo: incontro con Pasquale Hamel

Continuano gli incontri letterari della rassegna estiva “Aperi-Libro”, ideata e curata dalla casa editrice Nuova Ipsa Editore negli spazi della nuova libreria della casa editrice in via dei Leoni, 71.

Per il quarto appuntamento, venerdì 26 luglio, alle 19, i lettori incontrano lo scrittore e saggista Pasquale Hamel, che dialogherà a partire dai temi delle sue numerose opere a carattere storico, spaziando dalla Sicilia medievale e normanna al Regno delle due Sicilie, il Mediterraneo e il valore sociale e culturale che da sempre l’Isola ha avuto come luogo dell’accoglienza.

L’incontro è il pretesto per una chiacchiera in libreria, dove i lettori potranno comodamente ascoltare l’autore, degustando un aperitivo servito al tavolo a cura della Caffetteria Leoni. Pasquale Hamel è autore di saggi come “Da nazione a regione. La Sicilia al Parlamento delle due Sicilie” e di testi letterari come “La crociata del Santo” e “La congiura della libertà”. Per la casa editrice Nuova Ipsa ha pubblicato “L’invenzione del Regno” e “Il regno di Sicilia”, approfondimenti storici sul Medioevo in Sicilia e la storia dei Re normanni. Mentre per Sellerio, Hamel ha pubblicato “Breve storia della società siciliana”.

"Questa rassegna mira a fare rete nel mondo del libro - dice Alessio Mazza, editore Nuova Ipsa - vogliamo creare un momento in cui lettori, autori ed editori finalmente si incontrano per scoprirsi a vicenda. Ciò avviene non solo attraverso i libri, ma riscoprendo la bellezza dello stare insieme". Dialoga con l’autore, Ninni Giuffrida, già editore e fondatore dello spin off accademico New Digital Frontiers – Palermo University Press. Gli incontri con aperitivo hanno un limite massimo di 40 persone.