Raffaele Giglio in concerto al teatro convento Cabaret

Raffaele Giglio salirà sul palco del Teatro Convento Cabaret di Palermo (via Castellana Bandiera, 66/A – ore 21.00 – ingresso 7 euro) per il “Segreto Tour 2018”.

Da poco il cantautore campano ha dato il via al suo nuovo progetto discografico, firmato GB Music di Giancarlo Bigazzi, con “Segreto”, attualmente in radio, brano che anticipa l’uscita dell’album prevista per il prossimo autunno: “Nonostante i progressi che nel tempo abbiamo raggiunto in molti ambiti, purtroppo ancora oggi viviamo in un mondo in cui problematiche culturali e sociali intaccano il sentimento che è emblema di libertà, l’amore. – racconta Raffaele – ‘Segreto’” vuole essere una canzone che sottolinei proprio il concetto di libertà di amare senza limiti”.

Il singolo porta la firma di Raffaele Giglio, Alessandro Franco Smeraldi e Roberto Smeraldi, quest’ultimo è anche il produttore artistico dell’intero progetto, che insieme a lui, ha voluto la partecipazione di grandi professionisti come Simone Gianlorenzi (Anna Oxa, Briga e molti altri) per gli arrangiamenti e Fabrizio Simoncioni (Ligabue, Negrita, Litfiba etc.) nel mixaggio.

