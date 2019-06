(R)evolution Romagnolo: un pomeriggio all'insegna del riuso creativo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Durante questo pomeriggio assembleremo e dipingeremo, insieme ai ragazzi del quartiere, delle porte da calcetto ridando vita a delle travi di legno ed una rete da pesca.

Abbiamo portato in spiaggia una vecchia barca che tenteremo di restaurare per farne una fioriera dove piantare alcune piante che ci sono state donate dal comune di Palermo.

Per partecipare:

-indossa abiti vecchi e leggeri

- porta con te dei guanti in lattice per non sporcarti le mani

Appuntamento accanto al ristorante cantastorie via messina Marine 166

ore 18.00

