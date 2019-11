(R)evolution porticciolo Bandita, una domenica per ripulire la spiaggia palermitana

Tra lungaggini burocratiche e ritardi della politica,c'è chi ancora sogna il porticciolo della Bandita. Così abbiamo accolto la richiesta d'aiuto da parte dei pescatori del luogo, per questo vi aspettiamo domenica per iniziare questo nuovo percorso di (r)evolution.

Insieme a noi parteciperanno gli amici di Retake Palermo, gli HomorifiUtilens della città e ComPa Aps.

Aspettiamo tutti coloro che vogliono venirci a dare una mano muniti di :

- abiti comodi e scarpe resistenti

- guanti resistenti

- sacchi neri per la spazzatura

- tanta buona volontà



Vi aspettiamo al porticciolo alle 9:30