"La zia Tula", il romanzo di Miguel de Unamuno in un film: la proiezione al Cervantes

Prosegue il cinema in lingua spagnola, mercoledì 17 ottobre all’Instituto Cervantes di Palermo. Alle 19 - nell’ex chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, via Argenteria Nuova 33 - nell’ambito della rassegna "Autor@s del cinema spagnolo. Miguel Picazo", verrà proiettato il film «La zia Tula», adattamento dall’omonimo romanzo di Miguel de Unamuno.

La storia del cinema spagnolo ha una svolta col Nuovo cinema spagnolo, quando un gruppo di giovani negli anni Sessanta si forma in direzione cinematografica. Picazo sarà uno di loro. Impegnato in una prospettiva sociale, rielaboratore della letteratura spagnola realistica e classica, questo cinema avrà il suo punto di partenza proprio nell’adattamento di «La zia Tula» diretto da Picazo nel 1963. Il film tratta di un singolare nucleo familiare e delle relazioni che si creano all’interno di esso. Alla morte di sua sorella Rosa, Tula riceve in casa la compagnia di suo cognato Ramiro. La convivenza tra Tula e suo cognato non è esente da attriti e tensioni, specialmente quando il pretendente di Tula, Emilio, che desidera sposarla, cerca di convincere Ramiro che si serva della influenza su di lei per facilitare i suoi piani di matrimonio. Ma Ramiro è attratto da sua cognata, un'attrazione che è favorita dalla vita in comune. La partecipazione alla proiezione - non raccomandata ai minori di anni 18 - è libera, fino ad esaurimento posti.