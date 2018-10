"Toni Erdmann", il film al Goethe Institut per il debutto della rassegna Frauenfilm-Registe

È dedicata alla regia femminile la nuova rassegna del Goethe-Institut. Con 10 film, dal 9 ottobre all’11 dicembre 2018, FrauenFilm-Registe racconta un viaggio sorprendente in un cinema dalla forza inedita, capace di una straordinaria diversità di temi e di approcci. Il film d’apertura si terrà martedì il 9 ottobre alla Sala Wenders. A dare il via alla rassegna, alle 17:30, sarà “Toni Erdmann (Vi presento Toni Erdmann)” di Maren Ade.

Come sempre, i film saranno in lingua originale, sottotitoli in italiano e ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Anche tutti gli altri film, ad eccezione di “Hannah Arendt”, verranno proposti ogni martedì alle 17:30, nella Sala Wenders del Goethe-Institut Palermo. La proiezione di “Hannah Arendt” di Margarethe von Trotta verrà proposta il 6 novembre, sempre alle ore 17:30, ma al Cinema De Seta, nell’ambito della 40a edizione del Premio Internazionale di cinema e narrativa Efebo d’Oro. Tra le registe presenti in rassegna ci sono le premiatissime Maren Ade o Valeska Grisebach, che ridisegnano con originalità la geografia emotiva e sociale dei rapporti umani, le antesignane di genio Margarethe von Trotta e Doris Dörrie, e anche nomi meno noti come Anne Zohra Berrached. Insieme a Caroline Link, che ha il merito di aver riportato l’Oscar in Germania dopo vent’anni con il suo Nirgendwo in Afrika (Nowhere in Africa), la programmazione prevede anche le commedie di Karoline Herfurth e Frauke Finsterwalder, il biopic Vor der Morgenröte (Prima dell’alba – Stefan Zweig in America) di Maria Schrader e il sensuale, radicale e selvaggio film di Nicolette Krebitz Wild. Il film di apertura Vi presento Toni Erdmann è una tragicommedia sul rapporto padre-figlia vincitore di numerosi premi, che ottenuto una candidatura ai Premi Oscar nella categoria Miglior film straniero.