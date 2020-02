"The answer", al Rouge et Noir il film epico sulla storia di Paramhansa Yogananda

Domenica 23 febbraio alle 11:00 al Rouge et Noir proiezione di The Answer - La Risposta di Kavan Paul. The Answer, è un film epico che presenta, per la prima volta sullo schermo cinematografico, uno dei più conosciuti e venerati maestri spirituali del nostro tempo, Paramhansa Yogananda, attraverso la testimonianza vivente e nelle parole del suo discepolo diretto Swami Kriyananda, che ha vissuto con lui e ha promesso di portare la sua saggezza alle generazioni future. L'associazione "Yoga Ananda Palermo: il sentiero della gioia" presenterà il film. Al termine della proiezione si terrà un dibattito per condividere le sensazioni e le emozioni suscitate. Biglietto unico 7 euro.