"Sms für Dich", il film in versione originale con sottotitoli in italiano al Goethe Institut

Martedì 16 ottobre alle ore 17.30 all'Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili, 4 (ingresso libero) la proiezione del film "SMS für Dich" in versione originale con sottotitoli in italiano.

Il grande amore di Clara, Ben, è morto in un incidente stradale. Dopo due anni, la giovane donna è ancora provata dal dolore che non riesce a superare. Anche la sua coinquilina, Katja, riesce a malapena a penetrare quel muro di dolore in cui Clara si è chiusa. Solo una cosa pare alleviare il dolore della giovane: inviare messaggi al vecchio numero di cellulare di Ben e raccontargli dei propri sentimenti tuttora invariati. Quello che però Clara non sa, è che il numero appartiene nel frattempo a un altro utente. Il reporter sportivo Mark comincia così a ricevere messaggi pieni di nostalgia, amore e dolore da una sconosciuta. I messaggi sembrano non avere fine e allora Mark decide che è ora di scoprire la verità. Insieme all’amico David si mette in cerca della misteriosa Clara.