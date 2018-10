"Prima dell'alba, Stefan Zweig in America": il film in lingua al Goethe Institut

"Vor der Morgenröte, Stefan Zweig in Amerika". Appuntamento martedì 23 ottobre alle 17.30 al Goethe Institut ai Cantieri Culturali alla Zisa con il film "Prima dell’alba - Stefan Zweig in America" riproposto in versione originale con sottotitoli in italiano. Ingresso libero.

1936: lo scrittore austriaco Stefan Zweig scappa dall’Europa per sfuggire ai nazisti. A Rio de Janeiro viene organizzato un banchetto in suo onore, a Buenos Aires partecipa al congresso del Pen. Nel gennaio del 1941 arriva a New York, dove incontra la prima moglie e si lamenta con lei delle tante richieste di aiuto che gli giungono dall’Europa e che non lo lasciano scrivere. Maria Schrader ha dato vita ad una pellicola sul tema dell’esilio toccante e indirettamente attuale, che riflette un pezzo di storia europea, avvalendosi di un interprete geniale per il ruolo come Josef Hader.