Torna Essai, la rassegna del cinema d'autore all'Uci: al via con il fim "Mektoub, my love"

Lunedì 11 giugno all'Uci Cinema Palermo torna Essai, rassegna di cinema d’autore pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Protagonista di questa settimana Mektoub, My Love - Canto Uno, il lungometraggio distribuito da Vision Distribution e GoodFilms.

Dopo il successo di CousCous e La Vita di Adele, il regista franco-tunisino Abdellatif Kechiche torna sul grande schermo un gruppo di giovani francesi di origine tunisina durante un’estate degli anni ’90. Il punto di vista è quello di Amin, ex studente di medicina con una grande passione ma le idee poco chiare su cosa il destino, il mektoub, gli porterà. Amin ha lasciato gli studi di medicina per scrivere il suo film. Ma è estate, ci penserà domani. Lasciata Parigi per le spiagge del Mediterraneo, torna a casa e agli amici di sempre. Mentre i suoi genitori sono sempre impegnati a gestire il loro ristorante di specialità tunisine, l'amica storica Ophelie e lo sfrenato cugino Tony lo accompagnano nella sua ricerca d'ispirazione e di senso tra le spiagge ricolme di meravigliose curve femminili e i soleggiati bar di quartiere. Portando sempre con sé la macchina fotografica e trovando l'ispirazione per la scrittura di nuove sceneggiature, Amin si lascia andare all'euforia e alla gioia dell'amore, scoprendo quanto le conseguenze delle azioni passate influiscano sul presente e cosa il destinoabbia in serbo per lui.