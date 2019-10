Film al Daedalum in Sant'Aniano, per il cineclub d'autore arriva "Isadora"

Sabato 26 ottobre Isadora, un film di Karel Reisz. Con James Fox, Vanessa Redgrave, Ivan Tchenko, Bessie Love Titolo originale The Loves of Isadora. Drammatico, durata 131 min. - Gran Bretagna 1968.

Nel 1927, a Nizza, la celebre ballerina Isadora Duncan, ormai alle soglie della cinquantina, sta dettando le sue memorie a un giovane segretario. Ridotta ormai alla povertà, ma ancora assetata di vita, Isadora rievoca appassionatamente le tappe del suo successo e gli incontri con uomini che riempirono la sua esistenza: lo scenografo Gordon Craig, l'industriale Singer, il poeta Essenin. Il ricorrente ricordo della tragica morte dei due figlioletti e un oscuro presentimento di sventure inducono Isadora a interrompere la stesura del romanzo della sua vita, per cercare l'oblio nell'ambiente gaio e spensierato di un dancing. La conoscenza di un giovane corridore automobilista le sarà fatale: durante una passeggiata in macchina con il giovane sportivo, Isadora morirà strangolata dalla propria sciarpa impigliatasi in un ruota dell'auto.