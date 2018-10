Efebo d'Oro, al Cinema De Seta la proiezione in lingua originale del film "Hannah Arendt"

"Hannah Arendt", nell’ambito di Efebo d’Oro - Premio internazionale di cinema e narrativa. Il fim sarà proiettato martedì 6 novembre alle ore 17.30 al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili, 4 in versione originale con sottotitoli in italiano. Ingresso libero.

Nel 1961 Hannah Arendt è a Gerusalemme come inviata del New Yorker per scrivere del processo contro il gerarca nazista Adolf Eichmann. È convinta che stia per assistere al faccia a faccia con un mostro. Si ritrova invece davanti un banale burocrate. A partire da questo fatto biografico, prende forma il ritratto intenso di una donna coraggiosa e decisa. La pellicola racconta della filosofa Hannah Arendt (1906-1975), dell’analisi e delle osservazioni fatte da lei durante il processo contro Adolf Eichmann. Ritratto profondo e a tutto tondo di un intellettuale d’eccezione del XX secolo, il film rivolge lo sguardo anche agli immigrati ebrei provenienti dalla Germania nella New York degli anni ’60, diventando una testimonianza importante delle storie di quel particolare gruppo di persone.